Beffa alla casa di riposo | addetta ruba 2mila euro a un’anziana ospite

Una triste vicenda scuote la casa di riposo 'I Tulipani' di Massenzatico: una dipendente, approfittando della fiducia, ha sottratto circa 2.000 euro dall'account di un'anziana ospite utilizzando il suo bancomat. Un episodio che solleva importanti domande sulla sicurezza e la tutela delle persone piĂą vulnerabili. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa grave beffa che ha scioccato tutta la comunitĂ .

Reggio Emilia, 8 luglio 2025 – Utilizzava il bancomat di un’anziana ospite per prelevare contanti a sua insaputa. Una vicenda grave e spiacevole quella emersa nelle scorse ore nella casa di riposo ’I Tulipani’ di Massenzatico (Appartenente all’Asp di Reggio Emilia - CittĂ delle Persone), dove una dipendente avrebbe sottratto circa duemila euro dal conto di un’ospite della struttura, utilizzandone la carta del bancomat che le aveva carpito. A far scattare l’allarme sarebbero stati proprio i familiari dell’anziana, notando dall’estratto conto alcuni prelievi anomali e non autorizzati e ammanchi rilevanti di denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beffa alla casa di riposo: addetta ruba 2mila euro a un’anziana ospite

