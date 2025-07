Zls ferma Il governo sigli i decreti

La recentissima decisione di Zls di fermare il governo e siglare i decreti ha riacceso l’attenzione sulla zona logistica semplificata della Spezia. Il consigliere regionale e segretario ligure del PD, Davide Natale, chiede chiarezza sui ritardi nell’adozione dei decreti da parte del ministro per la Coesione, necessari per avviare procedure più snelle e ridurre la burocrazia. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse per sbloccare questa importante iniziativa?

Che fine ha fatto la zona logistica semplificata della Spezia? Il consigliere regionale e segretario ligure dem Davide Natale (nella foto) chiede lumi sui decreti che devono essere adottati dal ministro per la Coesione per renderla operativa e consentire, così, un’importante riduzione della burocrazia con procedure semplificate. "Potevano essere adottati già dal ministro Fitto al momento dell’insediamento del governo Meloni a ottobre 2022, ma a oggi neppure il ministro Tommaso Foti, a distanza di sette mesi dal suo insediamento, ha provveduto a firmare. E questo malgrado da parte spezzina, l’adsp del Mar Ligure Orientale abbia predisposto il piano di propria competenza per tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Zls ferma. Il governo sigli i decreti"

In questa notizia si parla di: governo - decreti - ferma - sigli

Terremoto a Napoli, cosa non va nei decreti del governo per i Campi Flegrei - Napoli vive un'emergenza sismica nei Campi Flegrei, ma i decreti del governo sembrano non rispondere alle reali esigenze dei cittadini.

Zls ferma. Il governo sigli i decreti; Roma, corteo contro il decreto sicurezza verso Porta San Paolo. «Su la testa contro lo Stato di paura»,«Siamo 150mila». Si piantano tende alla partenza della tappa finale del Giro d'Italia; Oggi Ncc di nuovo in piazza contro la riforma Salvini. Stop anche ai servizi Uber.

"Zls ferma. Il governo sigli i decreti" - Il consigliere regionale e segretario ligure dem Davide Natale (nella foto) chiede lumi sui decreti che devono essere adottati dal ... lanazione.it scrive

La crisi di Governo non ferma il decreto Aiuti bis ma lo snellisce - Nuovo Decreto Aiuti bis: le misure attese 12 Luglio 2022 Il decreto legge è un provvedimento che deve essere caratterizzato da condizioni di necessità e urgenza. Segnala pmi.it