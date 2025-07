Stalking la fine dell’incubo | Quelle donne vanno ricoverate

Dopo oltre trent’anni di paura e vessazioni, la comunità di Badia Prataglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La vicenda delle due donne, che hanno terrorizzato il paese e coinvolto anche un autotrasportatore innocente, si avvia verso una conclusione che promette tutela e sicurezza. È il momento di dire basta agli episodi di stalking: le vittime devono essere protette e le responsabili, se necessario, ricoverate per il loro bene e quello della collettività.

Cesena, 7 luglio 2025 – Una comunità che tira un sospiro di sollievo. E' quella di Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, che dopo oltre trent'anni di episodi al limite dell'incredibile, è arrivata alla svolta definitiva nella vicenda delle due donne, madre e figlia, che hanno vessato gli abitanti del paese e, negli ultimi tempi, prima della loro presa in custodia, l'autotrasportatore Paolo Zignani, 58enne di Borello, destinatario di quasi 850 episodi di molestie e servizi non richiesti: da consegne di merci fino a carri funebri. Le due donne, che a febbraio erano state ricoverate in psichiatria all'ospedale San Donato di Arezzo, su disposizione del sindaco di Poppi Federico Lorenzoni tramite un accertamento sanitario obbligatorio, sono state dichiarate non imputabili per incapacità di intendere e di volere.

