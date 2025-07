Von der Leyen su mozione sfiducia | Non lasceremo che estremisti riscrivano la storia – Il video

In un clima di tensione e divisione, Ursula von der Leyen si schiera fermamente contro le forze estremiste che tentano di riscrivere la storia. Durante il dibattito sulla mozione di sfiducia a Strasburgo, la Presidente della Commissione Europea ha ribadito: "Non lasceremo che gli estremisti cambino il passato". Un intervento deciso che sottolinea come l’unità e la fermezza siano fondamentali per difendere i valori europei.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni e tutto ciò è più che giusto. Siamo pronti a discutere". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando nel dibattito sulla mozione di sfiducia. "Quello che ha detto l'onorevole Piperea è eclatante, segue il manuale degli estremisti", ha aggiunto von der Leyen, precisando che il suo intervento conteneva "notizie false" e "accuse di complotti orditi dall'Ue". Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell'eurodeputato Piperea

