Atalanta già oltre 11mila gli abbonamenti rinnovati

L’entusiasmo intorno all’Atalanta non si ferma: a soli sei giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, già oltre 11.000 tifosi nerazzurri hanno rinnovato il loro sostegno, dimostrando un affetto e una passione che continuano a crescere. Un dato che testimonia la forza di un amore che si rinnova e che rende il Bergamo Stadium il vero cuore pulsante della cittadinanza.

