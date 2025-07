I danni del falso medico estetico nei guai una donna di 30 anni Mai risparmiare con la salute

Nel mondo dell'estetica, l'apparenza può essere ingannevole e i rischi nascosti sono spesso insidiosi. Una donna di 30 anni, ingannata da un falso medico estetico operante in un laboratorio clandestino vicino a Casciana Terme Lari, ha rischiato la sua salute per ottenere perfezione. Questa vicenda evidenzia quanto sia fondamentale affidarsi sempre a professionisti qualificati, perché la bellezza non vale la vita.

Pisa, 8 luglio 2025 – Non solo le basilari prestazioni di bellezza, ma anche veri e propri interventi estetici, tra cui blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni sottocutanee di tossina botulinica e anche trattamenti con somministrazione di anestesia. Tutte pratiche eseguite da un falso medico in un ambulatorio clandestino allestito vicino a casa, nel comune di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa. Il falso medico estetico è una moldava di 33 anni, in Italia da tempo, residente nello stesso comune. E' stata scoperta dai militari della guardia di finanza di Pontedera nel corso di un'attività iniziata dopo che era stato notato uno strano e insolito entrare e uscire di persone dalla proprietà della finta dottoressa, soprattutto donne.

