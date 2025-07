crolla tetto di un ristorante morta la ragazza ferita

Tragedia a Terracina, dove il crollo del tetto di un ristorante stellato ha causato la morte di una giovane dipendente e il ferimento di altre persone. La ragazza, circa 30 anni, lavorava in sala e guidava il servizio, lasciando un vuoto profondo nella comunità. La Procura ha disposto il sequestro del locale, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

E' morta la ragazza rimasta ferita nel crollo del tetto del ristorante stellato a Terracina, in provincia di Latina. La giovane era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. Lavorava in sala, guidava il servizio. Era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della localit√† balneare. I feriti sono circa una decina, tre in prognosi riservata. La Procura ha disposto il sequestro del locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net