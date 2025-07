Maltempo | la Puglia escluso il Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo continua a colpire l’Italia, con molte regioni in allerta per temporali intensi e rischi idrogeologici. Oggi, la Puglia, escluso il Salento, si prepara ad affrontare un nuovo fronte di perturbazioni, con la protezione civile che ha emesso un’allerta valida dalle 8 per le successive dodici ore. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Il maltempo ieri ha provocato problemi gravissimi in varie zone d’Italia. Nel milanese è morta una donna. In Toscana registrati oltre 27mila fulmini. Oggi l’allerta riguarda numerose regioni (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia il messaggio di allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - allerta - protezione - civile

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Allerta meteo "gialla" in Puglia per il rischio idrogeologico. A partire da domani, giovedì 15 maggio, un'intensa ondata di piogge e temporali interesserà la regione per le successive 24-36 ore.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con il messaggio del 7 luglio 2025, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Temporali estivi in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per l'8 luglio; Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali; Maltempo, allerta gialla sulla Puglia centro-settentrionale: per l'8 luglio attesi anche temporali.

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Oggi l’allerta riguarda numerose regioni (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). noinotizie.it scrive

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il primo con validità dalle 14 odierne per sei ore, il secondo con validità dalle 8 di domani ... Scrive noinotizie.it