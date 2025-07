L’antipasto texano nell’era dello smantellamento climatico di Donald Trump

L'estate dell'antipasto texano tra lo smantellamento climatico di Donald Trump e le sue conseguenze emerge come un campanello d'allarme globale. Ondate di caldo, mari bollenti e tempeste devastanti si susseguono, dimostrando che i cambiamenti climatici non conoscono confini, né temporali. Dalla Texas all’Italia, il riscaldamento globale sta scrivendo un nuovo, inquietante capitolo: un mondo più estremo, più fragile, e sempre più difficile da ignorare.

Ondate di caldo, mare bollente, perturbazioni distruttive. Che si tratti del Texas o dell’Italia, questo è (e sarà ) il copione estivo del riscaldamento globale di origine antropica, capace di innescare un’estremizzazione climatica sempre più tangibile in ogni angolo del mondo. Le dimensioni del disastro texano sono in via di definizione ma già drammatiche, con più di ottanta morti – comprese delle ragazzine che si trovavano in un campo estivo sulla riva del fiume poi esondato – e decine di dispersi. Le hanno chiamate flash floods, alluvioni improvvise. Il livello del fiume Guadalupe è cresciuto di sette-nove metri nel giro di un’ora a causa delle forti piogge; le acque hanno sbriciolato gli argini per poi travolgere le fragili abitazioni in legno della contea di Kerr. 🔗 Leggi su Linkiesta.it