Caccia al talento i colloqui di lavoro in spiaggia | ecco quando

Caccia al talento in riva al mare: un’idea innovativa che rivoluziona il mondo delle risorse umane. Rimini, 8 luglio 2025 – Dove trovare figure professionali altamente specializzate? In spiaggia, naturalmente! È qui che può emergere il talento, e Valentina Antimi di Orienta ha deciso di trasformare questa intuizione in realtà, organizzando una giornata di incontri tra domanda e offerta. Un evento imperdibile che potrebbe cambiare le regole del recruiting.

Rimini, 8 luglio 2025 – Dove trovare figure professionali altamente specializzate? In spiaggia naturalmente, perché è qui che può emergere il talento. Ne è convinta Valentina Antimi responsabile della filiale Orienta di Rimini. Stiamo parlando della società tra le principali agenzie del lavoro nel Paese. Orienta ha deciso di organizzare una giornata di incontro tra domanda e offerta, dunque tra lavoratori in cerca di impiego e aziende, direttamente in spiaggia. L’iniziativa si svolgerà al bagno 62 di Rimini nella giornata di domani, dopo essersi registrati accedendo al sito. Trattandosi di un evento per il lavoro che si svolge in spiaggia verrebbe facile pensare che i profili richiesti siano quelli legati al turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia al talento, i colloqui di lavoro in spiaggia: ecco quando

In questa notizia si parla di: spiaggia - talento - lavoro - caccia

Beach volley protagonista a Montesilvano! Dall’11 al 13 luglio la spiaggia si accende con la Tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto: ? Oltre 350 atleti ? Più di 300 partite ? Gare giovanili e assolute per un weekend di puro spettacolo sportivo! Vai su Facebook

Caccia al talento, i colloqui di lavoro in spiaggia: ecco quando; Sfida “Talento Commerciale” tra i ragazzi dell’UPT, finale a Spiaggia Olivi; A Bellaria uno show per migliaia di turisti. Tutti in spiaggia ad applaudire le Frecce Tricolori.

La caccia ai lavoratori si fa in spiaggia: a Gallipoli oltre 100 posti in palio. “Accorciamo le distanze nei colloqui” - la Repubblica - Humangest, agenzia per il lavoro che la capo a Sgb Humangest Holding, organizza una giornata dedicata al recruiting a Gallipoli. Segnala bari.repubblica.it

Fiamme dolose in spiaggia, caccia ai video - Il Resto del Carlino - Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per capire chi abbia incendiato lo stabilimento balneare Delfinus, ... Da ilrestodelcarlino.it