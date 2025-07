Allerta meteo arancione e gialla in 14 Regioni | rischio temporali e vento forte nessun bollino rosso ma 5 gialli Le previsioni

Preparatevi a un’altra giornata di maltempo: sono 14 le regioni italiane sotto allerta, con rischi di temporali e vento forte, anche se nessun bollino rosso. Le previsioni della Protezione Civile indicano che martedì 8 luglio 2025 sarà ancora caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, in particolare in Lombardia e Veneto. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa nuova ondata di maltempo.

Ancora maltempo martedì 8 luglio 2025 su almeno 14 Regioni. Lo si apprende dal bollettino della Protezione Civile. Valutate con allerta arancione una parte di Lombardia e Veneto e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Allerta meteo (arancione e gialla) in 14 Regioni: rischio temporali e vento forte, nessun bollino rosso ma 5 gialli. Le previsioni

In questa notizia si parla di: allerta - arancione - regioni - meteo

Maltempo, allerta arancione in Sicilia: scuole chiuse a Catania e Agrigento - Maltempo in Sicilia con allerta arancione per il 15 maggio: forti temporali in arrivo. Le scuole di Catania e Agrigento rimarranno chiuse, e anche in due comuni dell'Ennese gli istituti scolastici seguiranno questa misura precauzionale.

Maltempo, oggi allerta meteo arancione in tre regioni. In Friuli venti fino a 112 chilometri orari Vai su X

Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro Lunedì 7 luglio Allerta ARANCIONE per rischio temporali in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia Allerta GIALLA meteo-idro in undici regioni Leggi l’avviso meteo del 6 luglio bit.ly/6lug25avv Vai su Facebook

Allerta meteo, domani allerta su 14 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Protezione civile, allerta su 14 regioni, rischio temporali; Maltempo, allerta meteo in 14 regioni. In 7 bloccati sul Piave vengono salvati da un elicottero; Allerta meteo in 11 regioni, dove e quando arrivano i forti temporali, grandinate ed eventi estremi.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio: le regioni a rischio - Maltempo con allerta meteo domani, martedì 8 luglio, su gran parte della penisola: sarà allerta arancione per temporali in settori di Lombardia e Veneto ... Scrive fanpage.it

Allerta meteo domani in 14 regioni per violenti temporali ed eventi estremi. Ecco dove e quando - Dopo i nubifragi di ieri su Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana, oggi è previsto un calo generalizzato delle temperature, accompagnato però da nuovi eventi estremi. Da msn.com