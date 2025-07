una vita per la musica jozzelli il concerto tributo

Una vita dedicata alla musica si riaccende nel cuore di Prato: domani sera alle 21.15, la Corale San Martino torna al Castello per rendere omaggio a Claudio Jozzelli, protagonista indiscusso della scena corale italiana e cuore pulsante della storica Rassegna di canti popolari e di montagna. Un evento speciale, gratuito, che celebra l’eredità di un vero innovatore. Non mancate a questa emozionante serata, simbolo di passione e memoria.

La Corale San Martino torna al Castello da quel lontano settembre 2012 che segnò l'ultima presenza dopo ininterrotti tredici anni della storica Rassegna di canti popolari e di montagna, nata da un'idea di Claudio Jozzelli, anima fertile della longeva compagine canora pratese, scomparso a novembre del 2022. L'appuntamento è per domani sera dalle 21.15, con un concerto a ingresso libero a lui dedicato e inserito nel cartellone della Prato Estate. "Non potevamo che intitolare a lui questo spettacolo, una vita per la musica" dice Giuliano Mugnaini della San Martino. Claudio Jozzelli si inventò quella rassegna che convocava nella nostra città gruppi canori di provenienze diverse, da ogni regione, che attraverso il canto portavano sul palco del Castello usi, costumi, storie, culture inedite degne di conoscenza: un esempio di integrazione ante litteram.