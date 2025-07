Fioravanti sindaco Ascoli | Io primo cittadino più amato secondo Governance Poll gran risultato – Il video

Fioravanti trionfa come sindaco di Ascoli Piceno, conquistando il primo posto nel Governance Poll tra i sindaci italiani. Un risultato che riempie di orgoglio e conferma l’efficacia della sua leadership partecipativa. Tuttavia, questa vittoria rappresenta anche una responsabilità : il consenso si costruisce ogni giorno, e il suo impegno nel rafforzare il legame con i cittadini continuerà a essere al centro della sua amministrazione. La strada verso un futuro sempre più condiviso è appena iniziata.

(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 07 luglio 2025 "E' una grande gioia per me questo risultato, ossia il fatto che il Governance Poll mi abbia dato come primo per gradimento tra i sindaci italiani. E' una grande gioia e una grande responsabilità , perché il consenso non è un diritto acquisito. Va conquistato ogni giorno. Questo rapporto orizzontale che siamo riusciti a creare con il cittadino produce una grande voglia di partecipazione, ma nello stesso tempo consente di osservare una visione futura della città di Ascoli Piceno" così il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è il sindaco più amato dell'edizione 2025 del Governance Poll.

