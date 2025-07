Concorso docenti secondaria PNRR 2 | le GM con l’integrazione idonei al 30% In aggiornamento

Finalmente disponibili le graduatorie del Concorso Docenti Secondaria PNRR 2, bandito dal DDG n. 3059/2024. Un’opportunità unica per gli insegnanti idonei al 30% e in aggiornamento, con l’8217integrazione, di entrare nel mondo della scuola e contribuire al futuro dell’educazione italiana. Scopri come questa pubblicazione può aprirti le porte verso una nuova carriera e un ruolo chiave nel sistema scolastico.

Ecco finalmente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR 2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 30592024. Il concorso rappresenta un’opportunitĂ fondamentale per migliaia di aspiranti docenti di entrare a far parte del personale scolastico, contribuendo al rafforzamento della didattica e al miglioramento complessivo del sistema educativo. Pubblicazione delle graduatorie del . Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti - pnrr - secondaria

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO 2025 - Pubblicate le Graduatorie di merito del concorso docenti secondaria PNRR 2 con l'integrazione del 30% posti riservati agli idonei. Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR 2: assunzioni possibili giĂ dal 2025/26, in quale ordine per vincitori e idonei [LO SPECIALE]; Prove orali concorso docenti agli sgoccioli, come prepararsi? I corsi per gli aspiranti insegnanti; Concorso PNRR 2 secondaria: punteggi minimi dopo prova suppletiva [In aggiornamento].

Concorso docenti scuola secondaria 2023 (PNRR) [SPECIALE] - flcgil.it - Il bando del concorso ordinario PNRR della scuola secondaria è stato pubblicato con il decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023. Da flcgil.it

VIDEO GUIDA COMPLETA | Concorso docenti PNRR 2, scuola secondaria: come fare la domanda passo dopo passo - Pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di oltre 10mila insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Segnala orizzontescuola.it