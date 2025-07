Von der Leyen | Mozione di sfiducia contro di me è caccia alle streghe non cederemo – Il video

In un clima di tensione politica senza precedenti, Ursula von der Leyen respinge con fermezza le accuse di mozione di sfiducia, definendole una vera e propria caccia alle streghe. Con determinazione, la presidente della Commissione europea si prepara a affrontare il dibattito, sottolineando che il confronto è necessario e costruttivo. Riuscirà a superare questa prova? La risposta arriverà nelle prossime ore.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni e tutto ciò è più che giusto. Siamo pronti a discutere". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando nel dibattito sulla mozione di sfiducia. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: leyen - mozione - sfiducia - caccia

