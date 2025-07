La Lega a difesa del ministro | Attenzione alta

La Lega si schiera a difesa del ministro, mantenendo alta l’attenzione sui lavori per la rotonda di Pieve a Nievole, all’uscita del casello di Montecatini. Intervengono il deputato Andrea Barabotti, la consigliera regionale Luciana Bartolini e il segretario Luca Baroncini, pronti a fare chiarezza su un’opera annunciata da oltre 30 anni e finalmente in fase di realizzazione, dopo un lungo iter amministrativo che ha coinvolto numerosi ministri e istituzioni.

Sui lavori per la rotonda di Pieve a Nievole all’uscita del casello autostradale di Montecatini intervengono intanto per conto della Lega il deputato Andrea Barabotti, la consigliera regionale Luciana Bartolini e il segretario regionale Luca Baroncini. "Ci premono alcune precisazioni – scrivono –. Partiamo dalla più intuitiva: un’opera di cui si parla da 30 anni e dopo un percorso amministrativo durato 15 anni che ha coinvolto 8 ministri e 9 governi di tutti i colori politici, ma soprattutto di centro-sinistra, davvero Niccolai e il Pd pensano di convincere i cittadini che ci sarebbero ritardi per colpa di Matteo Salvini che fa il ministro dei trasporti da 2 anni e mezzo? Il progetto fa parte di un intervento molto più ampio, ovvero l’ ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A11 Firenze Pisa Nord nella tratta Firenze Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it