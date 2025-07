Giovane rapinata in Pineta aggredita dopo una caduta dalla bici Tanta paura ma grazie al ragazzo l’ha soccorsa

Una tranquilla pedalata al tramonto si è trasformata in un incubo per una giovane in Pineta di Ponente, aggredita dopo una caduta dalla bici. Tanta paura, ma anche un gesto di solidarietà che ha fatto la differenza. La vicenda, ora sotto indagine dei carabinieri di Viareggio, ricorda come in momenti difficili anche la bontà umana possa emergere. La speranza, infatti, resta viva tra le ombre della pineta.

Viareggio, 8 luglio 2025 – In una pedalata al tramonto, di rientro verso casa, ha incontrato la paura. Ma anche la solidarietà. Ha incontrato un giovane uomo che l'ha rapinata, ma anche la persona che è intervenuta in suo soccorso e che le è rimasta accanto restituendole un po' di fiducia. E sulla sfondo di questa storia, su cui adesso indagano i carabinieri di Viareggio, c'è la Pineta di Ponente: con le sue luci, uno spazio di fuga dall'afa opprimente, e purtroppo anche l'ombra fitta dello spaccio, che, lì, ha messo profonde radici. Non era ancora buio, erano appena passate le 20.30 (il fatto risale all'inizio del mese), quando una ragazza americana di vent'anni, ospite "au pair" (alla pari) da una famiglia italiana che trascorre l'estate in Versilia, ha attraversato il parco pedalando sulla sua bici per tornare a casa dopo un pomeriggio trascorso in Darsena.

