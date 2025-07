La Serie A si decide adesso | ecco perché

La Serie A si sta infiammando: tra emozioni del Mondiale per Club e preparativi estivi, il campionato si decide ora più che mai. La corsa verso lo scudetto è aperta, e il modo in cui le squadre si preparano potrebbe fare la differenza. Inter e Juventus hanno già iniziato le rotazioni, ma il vero banco di prova sarà durante la stagione. La sfida per il titolo è ormai alle porte: pronti a scoprire chi conquisterà il tricolore?

Avete anche voi quella sensazione di calcio no-stop? Mentre il Mondiale per Club, spettacolo dimenticabile, è ancora in corso, le squadre iniziano a lavorare per la prossima stagione. Un tempo era normale, ora l’avvio dei lavori a inizio luglio è un lusso e chissà se sarà un fattore decisivo durante la stagione. Lo sapranno dire Inter e Juventus che hanno dato il via alle tre settimane di vacanze previste dai contratti mentre alcune altre concorrenti richiamavano alle basi i loro calciatori. Per Chivu e Tudor e rispettivi staff sarà un’estate da reinventare rispetto ai canoni classici. Il mese in più del Mondiale magari ha conservato una base di preparazione atletica ma di riflesso accorcia la preparazione per il campionato che dovrà inevitabilmente essere ripensata in maniera meno pesante, altrimenti alle prime giornate nerazzurri e bianconeri saranno ingessati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it