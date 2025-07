Corinaldo | detenuto in fuga Il padre di Mattia morto a 15 anni | Un’altra follia di questa storia

In un contesto segnato da dolore e incredulità, Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, rivive ancora oggi i momenti più drammatici della tragedia di Corinaldo. Dopo sette anni e mezzo di sofferenza, le ultime notizie rischiano di aprire nuovamente ferite profonde, dimostrando come questa storia sia ancora intrisa di follia e ingiustizia. E ora, l’ultimo capitolo di questa vicenda sembra aggiungere un nuovo tassello al dolore di una famiglia già devastata.

Frontone, 8 luglio 2025 – “Cosa volete che dica. Da 7 anni e mezzo è tutto talmente assurdo. E ogni cosa che succede lascia me e mia moglie Paola sempre più esterrefatti”. Giuseppe Orlandi, papà di Mattia, il ragazzino 15enne di Frontone, tra le 6 vittime della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, consumatasi tra il 7 e l’8 dicembre 2018, fa fatica a commentare l’ultima notizia legata alla tragedia che ha strappato alla vita il suo unico figlio e le altre 5 vittime di quella maledetta notte. La notizia della fuga del 26enne Andrea Cavallari – condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo per il tentativo di rapina con spray urticante – uscito dal carcere di Bologna per andare a laurearsi e che ha fatto perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo: detenuto in fuga. Il padre di Mattia, morto a 15 anni: “Un’altra follia di questa storia”

