Liberoquotidiano.it - Mattarella a Hersog: "Rinnovato l'impegno dell'Ue contro l'antisemitismo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2025 "Sono stato 20 giorni fa ad Auschwitz per gli 80 anni dalla scoperta di quell'orrido cantiere di morte ed è stata una grande soddisfazione vedere" in quell'occasione "l'Europa presente al completo al più alto livello rappresentativo, vi erano rappresentanti anche di altri Paesi" del mondo ma "l'Europa era al completo" ed "è stato un messaggio questa presenza così completa"'Europa "come unl'che ha ripreso a circolare eil quale l'Italia è fortemente impegnata, un messaggio importante per la comunità internazionale". Così il presidentea Repubblica Sergioricevendo al Quirinale il presidenteo Stato di Israele, Isaac Herzog. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev