Ilnapolista.it - De Laurentiis, il Napoli è tranquillo e convinto che non si andrà a processo

Leggi su Ilnapolista.it

L’Ansa comunica che adesso “la Figc chiederà nuovamente alla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta che hanno portato in queste ore alla richiesta di rinvio a giudizio di Aurelio De, numero uno del, per falso in bilancio“.Sportmediaset specifica. “Si tratta di una richiesta della Procura al Gup, il Giudice per l’udienza preliminare, di valutare se ci sono gli estremi per andare a“. Quindi si potrebbe anche decidere che non ci sono gli estremi per procede “e questo è il pensiero del“, scrive la redazione di Mediaset. “Se però si, questo, viste le tempistiche, dovrebbe durare tra i 3 e i 5 anni, perché si tratta dipenale su reati di carattere fiscale. Ma i legali del club sono tranquillissimi che ciò non avverrà, tutto verrà archiviato, avendo depositato consulenze tecniche nelle sedi opportune di enti autorevoli“.