Malore in aeroporto, farmacisti lo rianimano e gli salvano la vita

Pisa, 18 febbraio 2025 – “Scusi, è urgente, ha un defibrillatore?”. Una domanda inconsueta quella rivolta a Marco Ricci, 28enne dipendente del punto Farmacie Comunale dell’di Pisa, che sabato mattina si è ritrovato catapultato in una situazione inaspettata. A poca distanza dall’icona della croce verde che illumina l’ingresso laterale del Galilei, un uomo sui 65 anni ha infatti avuto un arresto cardiaco e sta lottando tra lae la morte. Il giovane prende il Dae in dotazione alla farmacia e si lancia fuori dal negozio, arriva dall’uomo accasciato a terra e inizia a praticare il massaggio cardiaco. Poi, per lui il tempo si ferma. “Era un sabato mattina tranquillo - racconta Ricci - quando è entrato in negozio un uomo per dirci che una persona si era sentita male a pochi metri dalla farmacia e probabilmente aveva avuto un arresto cardiaco.