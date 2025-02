Ilrestodelcarlino.it - Neve e rischio valanghe. L’avviso dei carabinieri: "Pericolo oggi e domani"

Il Servizio Meteomont emiliano-romagnolo deilancia l’allerta per ildidopo "le recenti nevicate cha hanno coinvolto l’intero settore montano della regione": un avviso che vale anche per il nostro territorio, anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto domenica scorsa quando quattro scialpinisti sono stati travolti da una slavina sul Monte Cusna. Il manto nevoso, che alle quote più alte "raggiunge anche un metro di altezza", è infatti "ancora in fase di assestamento e potrebbe presentare alcune criticità a causa di lastroni dideterminati dall’azione del vento che, se sollecitati, potrebbero causare". I rischi, dettagliano i militari, "sono presenti nelle aree poste alle quote più elevate", dove "si potrebbero verificare localmente condizioni del tutto simili a quelle che pochi giorni fa hanno determinato la valanga sul Monte Cusna, che ha coinvolto quattro escursionisti, fortunatamente senza gravi conseguenze".