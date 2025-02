Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 16 febbraio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Mina Settembre, su Canale 5 Tradimento, su Italia 1 Le Iene. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Chi è senza peccato – The Dry. Aaron Falk, detective di polizia, fa ritorno nella sua città natale dopo 20 anni, in occasione della morte del suo amico d’infanzia Luke. La polizia locale ritiene che l’uomo, prima di suicidarsi, abbia ucciso la moglie e il figlio.