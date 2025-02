Sport.quotidiano.net - Campobasso-Ternana 1-0, flop delle Fere

, 16 febbraio 2025 – Lanon solo non approfitta del pari dell’Entella in trasferta contro il fanalino di coda Legnago, ma anzi perde ae si ritrova a quattro punti dalla vetta. Prestazione da dimenticare per i rossoverdi, che incassano a sorpresa la terza sconfitta in stagione. Il, che già all’andata aveva messo in difficoltà lestrappando un punto al “Liberati”, tiene il ritmo sempre alto e la, stranamente “molle”, non trova mai il bandolo della matassa. Primo tempo tutto sommato equilibrato, con i padroni di casa comunque più rapidi nell’esecuzione epiù compassate. Nella ripresa ilalza ancora il ritmo di gioco e, dopo una bella parata di Vannucchi, trova il vantaggio dalla distanza con Bifulco al 60’. Di tempo ce ne sarebbe ma laodierna, che si affida solo a Cicerelli, non va oltre qualche mischia in area avversaria.