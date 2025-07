Inondazioni Texas oltre 50 morti ancora disperse 27 bambine

Le inondazioni devastanti in Texas hanno già causato oltre 50 vittime e ancora molte persone sono disperse, tra cui 27 bambine. La tragedia si è concentrata principalmente nella contea di Kerr, dove 43 persone hanno perso la vita e il dolore si mescola alla speranza di ritrovare i dispersi. La comunità si stringe per affrontare questa prova difficile, mentre le autorità intensificano gli sforzi di soccorso e ricostruzione.

Sono almeno 50 i morti causati dalle inondazioni in Texas, almeno 15 dei quali sono bambini. Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, è stato fornito dalle autorità. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. Lo sceriffo della contea texana, Larry Lethia, ha affermato che 27 bambine risultano ancora disperse su circa 750 persone che presenti in un campo estivo cristiano per ragazze sulle rive del fiume Guadalupe. Secondo il sito web di Kerrville, anche la proprietaria e la direttrice del Camp Mystic sono morte, così come il responsabile di un altro campo nelle vicinanze. Altre quattro persone sono morte nella contea di Travis a causa dell'alluvione, così come due nella contea di Burnet e una nella contea di Tom Green, hanno riferito le autorità locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inondazioni Texas, oltre 50 morti, ancora disperse 27 bambine

