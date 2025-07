Anticiclone ko forti temporali in arrivo con rischio grandinate | le previsioni

L’Italia si prepara a un cambiamento drastico: dall’anticiclone che aveva portato il caldo estremo, si passa a una fase di instabilità con temporali violenti e rischio di grandinate. Un fronte proveniente dal Nord Europa sta rapidamente entrando nel nostro paese, promettendo rovesci intensi e condizioni meteorologiche imprevedibili. Restate aggiornati per proteggere la vostra sicurezza e pianificare al meglio le vostre attività, perché il maltempo è ormai alle porte e potrebbe sorprendere in qualsiasi momento.

Dal caldo estremo ai violenti temporali in poche ore. E' in arrivo un fronte instabile in discesa dal Nord Europa che destabilizzerà non poco l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi con pure il rischio di grandinate. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'imminente fase di maltempo in arrivo sull'Italia che favorirà anche un deciso

