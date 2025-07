Allerta gialla in Toscana attenzione a temporali e grandine Come cambiano le temperature

Oggi in Toscana si alza l’allerta gialla: temporali improvvisi e grandinate potrebbero colpire la regione, portando con sé anche un brusco calo delle temperature. La protezione civile monitora attentamente la situazione, invitando i cittadini alla massima prudenza. È importante restare aggiornati e prepararsi a eventuali variazioni climatiche che potrebbero influenzare le vostre attività quotidiane. Ricordate, la sicurezza viene prima di tutto: informatevi e adottate le giuste precauzioni.

Firenze, 6 luglio 2025 – E’ in vigore per tutta la giornata di oggi, domenica 6 luglio, l’allerta gialla in Toscana. Il provvedimento, emesso dalla sala operativa della protezione civile, riguarda tutta la Regione, anche se l’elevata incertezza delle previsioni fa sì che i fenomeni possano verificarsi a macchia di leopardo. Tuttavia non è da escludere che possano scatenarsi temporali e grandinate anche di una certa intensità, in virtù del gran caldo dei giorni scorsi e dell’elevata temperatura del mare. In mattinata e fino alle 12 i fenomeni saranno più probabili sulla costa (prima su quello apuo-versiliese, poi a metà mattina anche su quella pisana e livornese) e sulle zone limitrofe, mentre nel pomeriggio e in serata nell'interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta gialla in Toscana, attenzione a temporali e grandine. Come cambiano le temperature

