Mondiale per club | semifinali Real Madrid-Psg e Fluminense-Chelsea Musiala | frattura perone stop di 4-5 mesi

Il mondiale per club si avvicina alle sue fasi decisive, con semifinali emozionanti che promettono spettacolo e suspense. Il Real Madrid si è guadagnato il passaggio battendo il Borussia Dortmund 3-2, pronto ad affrontare il Psg in un atteso scontro il 9 luglio 2025. Nell’altra semifinale, Fluminense e Chelsea daranno battaglia il 8 luglio, in vista di una finale che promette emozioni fino all’ultimo secondo. Tuttavia, il mondo del calcio piange Musiala, costretto a uno stop di 4-5 mesi a causa di una frattura al perone.

Il Real Madrid ha battuto il Borussia Dortmund per 3-2, qualificandosi per le semifinali del mondiale per club. Dove affronterà , mercoledì 9 luglio 2025, il Psg. Nell'altra semifinale, martedì 8 luglio, si sfideranno invece Fluminense e Chelsea. Finale domenica 13 luglio

Mondiale per Club, le semifinali: 08/07 21:00 Fluminense - Chelsea 09/07 21:00 PSG - Real Madrid TV: Canale 5 e Dazn Vai su X

IN SEMIFINALE CI VA IL REAL MADRID Nei quarti di finale del #MondialeperClub tra #RealMadrid e #BorussiaDortmund, la squadra guidata da Xabi Alonso supera quella di Kovac con un 3-2. A decidere il match i gol di G. Garcia al 10’ e F. Garcia al 20’ . Vai su Facebook

