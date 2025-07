Osimhen ultimatum di Conte prima di Dimaro | il Napoli pronto ad attivare il rinnovo al 2027

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si gioca in un filo sottile tra mercato e ambizioni. Con il tecnico Antonio Conte che ha messo un ultimatum prima di partire per Dimaro, il club azzurro è pronto a blindare il suo attaccante, offrendo un rinnovo fino al 2027. Riusciranno le strategie del Napoli a convincere Osimhen a restare? La risposta si avrà nelle prossime settimane, ma il calciomercato napoletano si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

Il calciomercato del Napoli vive ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si trova al centro di una telenovela che potrebbe riservare colpi di scena clamorosi, compresa la permanenza in azzurro sotto la guida di Antonio Conte. La situazione attorno al bomber africano resta in bilico, con il Napoli che ha fissato un ultimatum chiaro: entro il 15 luglio, data del raduno a Castel Volturno prima del ritiro di Dimaro, la questione deve trovare una soluzione definitiva. La strategia del Napoli non ammette sconti. La dirigenza partenopea ha imparato dagli errori del passato.

