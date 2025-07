Calciomercato Fiorentina a centrocampo si avvicina Bernabé! Convinto il giocatore ora si tratta con il Parma

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: Bernabé è sempre più vicino a vestire la maglia viola. Il talento spagnolo, attualmente al Parma, ha conquistato i vertici della società toscana, che ora sono pronte a chiudere l’affare. Con un futuro tra Firenze e Parma da definire, i tifosi sognano già le magie di questo giovane centrocampista. La trattativa si intensifica: sarà l'inizio di una nuova avventura?

La Fiorentina ha individuato in Adrián Bernabé il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il talento spagnolo del Parma è in cima alla lista dei desideri della dirigenza viola, pronta a muoversi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com