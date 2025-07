Addio alla maglia gialla più anziana | sfidò Coppi e Bartali nel Tour del ’49

Addio alla maglia gialla, simbolo di un passato leggendario che ha segnato il cuore del ciclismo. Un uomo umile, mai considerato un campione, ma con un momento di gloria eterno: i tre giorni in cui il mondo l’ha osservato da vicino. Quella frazione di tempo, incastonata nel luglio di un secolo fa, rimarrà per sempre impressa nella memoria di chi ha vissuto le emozioni di quegli anni. Camminava piano, ma il suo spirito non dimenticava nulla.

