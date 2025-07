Andrea esce dal carcere per discutere la tesi ma scompare nel nulla così | ricerche in tutta Italia

Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, scompare nel nulla dopo aver ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea. La sua fuga ha scosso l’Italia, scatenando un’ampia caccia all’uomo. Ma cosa si nasconde dietro questa misteriosa sparizione? Le indagini proseguono senza sosta, e il suo destino rimane avvolto nell’incertezza. Resta con noi per scoprire tutti gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

È uscito dal carcere per discutere la tesi di laurea, ma non è più tornato. Andrea Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva per la strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è ufficialmente latitante. Il giovane stava scontando una pena a 11 anni e 10 mesi nel carcere di Bologna, ma ha fatto perdere le sue tracce lo scorso giovedì dopo aver ottenuto un permesso per motivi di studio. Il via libera era stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza per permettere a Cavallari di partecipare alla discussione della sua tesi di laurea triennale in Scienze Giuridiche all'Università di Bologna.

