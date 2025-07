In Cisgiordania bulldozer Israele spianano campi profughi

In Cisgiordania, la recente operazione dei bulldozer israeliani a Tulkarem ha trasformato drammaticamente il paesaggio, lasciando dietro di sé macerie e sfollati. La distruzione dei campi profughi, giustificata dall’esercito come una "caccia ai militanti palestinesi", ha suscitato forte indignazione internazionale. Ora i sopravvissuti si trovano a fronteggiare un futuro incerto, mentre le immagini di distruzione raccontano una storia di tensione e resistenza ancora aperta.

Nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, il paesaggio è stato trasformato dopo che i bulldozer dell' esercito israeliano hanno sgomberato i suoi due campi profughi in quella che l'esercito ha definito una "caccia ai militanti palestinesi ". L'esercito ha concesso a migliaia di sfollati solo poche ore per recuperare i propri effetti personali dalle loro case prima di demolire gli edifici creando ampi spazi di transito tra le macerie. Ora i residenti temono che gli sgomberi cancelleranno non solo gli edifici, ma anche il loro stesso status di rifugiati da terre abitate da generazioni dei loro antenati in quello che oggi è Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Cisgiordania bulldozer Israele spianano campi profughi

Cisgiordania, un bulldozer dell'esercito israeliano distrugge una casa - Il 15 maggio, a Tammun nella Cisgiordania occupata, un bulldozer dell'esercito israeliano ha demolito una casa durante un raid.

#Gaza: Nella striscia l’esercito spara ancora sulla folla in fila per il cibo. In Cisgiordania non si fermano le demolizioni e deportazioni. Vai su X

