In realtà non è mia figlia Italia shock in tribunale | la verità salta fuori così in aula

In tribunale a Firenze, un uomo ha fatto emergere la verità nascosta sulla sua relazione con una bambina, dichiarando: "Non è mia figlia, è la figlia di mio fratello". Questo gesto ha portato alla sospensione della sua potestà genitoriale e all'intervento delle autorità. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulla verità familiare. I fatti risalgono alla...

«Non ho dato il consenso perché non è mia figlia, è la figlia di mio fratello». Con queste parole, pronunciate davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Firenze, un uomo ha di fatto sancito la propria uscita dalla vita di una bambina. Dichiarazioni che hanno spinto il tribunale a sospenderlo dalla potestà genitoriale, nominando un curatore speciale per la minore e attivando l’intervento dei servizi sociali. I fatti risalgono alla scorsa primavera. La bambina, residente nel Pistoiese, avrebbe dovuto sottoporsi a una risonanza magnetica sotto sedazione, un esame diagnostico che richiede il consenso di entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “In realtà non è mia figlia”. Italia, shock in tribunale: la verità salta fuori così, in aula

In questa notizia si parla di: figlia - tribunale - realtà - italia

“Sono la figlia di Stefano D’Orazio, lo ha riconosciuto un tribunale. Ho deciso di parlare perché a tutto c’è un limite”: il lungo post di Francesca Michelon (e il testamento del musicista annullato) - Dopo anni di silenzio e attese, Francesca Michelon rompe il suo lungo muro di riserbo. Con coraggio e determinazione, condivide la sua verità, svelando dettagli sconvolgenti sulla scoperta della sua identità e il riconoscimento ufficiale da parte del tribunale di Roma.

In tribunale Francis Kaufman, ha negato tutto, perfino di avere una famiglia. Ma Anastasia e la piccola Andromeda avevano un volto, un nome e una vita. L’uomo ha dichiarato di essere stato picchiato da quattro poliziotti che in realtà erano mafiosi. Un delirio, Vai su Facebook

L'arroganza di Kaufman in tribunale, accusato di aver uccisa madre e bimba: Famiglia? No, non ce l'ho; Villa Pamphili, Rexal Ford in realtà è Francis Kaufmann: “E mia figlia si chiama Andromeda”; Caso archiviato dopo mesi. Nessun abuso sulla figlia: È la fine di un incubo.