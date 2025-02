Inter-news.it - Brambati sorprende: «Rigore in Inter-Fiorentina non può esistere!»

Il caos arbitri prosegue, anche in Champions League ci sono errori contro le italiane. Massimone parla su TMW Radio citando.EPISODI – Massimocon la sua opinione sul caos arbitri: «Capisco la rabbia dell’Atalanta però poi ci si deve sempre ricordare di quando gli episodi li hai a favore. Sono d’accordo con Gasperini su tutti i fronti, poi però quando ha una cosa a favore dovrebbe presentarsi di fronte alle telecamere e dire qualcosa in supporto del suo collega sfavorito. Per me quello di Gatti a Como non è, ad esempio, così come ilper lacontro l’non esiste perché non puoi saltare in altro modo. Chi l’ha fatta quella regola? Gli ex calciatori? No chi sta bello seduto al caldo sulla sedia. Per questo bisognerebbe coinvolgere maggiormente gli ex calciatori, perché in alcune situazioni loro possono darti un punto di vista da campo.