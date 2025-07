LIVE Sinner-Shelton 7-6 6-4 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | equilibrio nel terzo parziale

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sinner e Shelton ai quarti di Wimbledon 2025, dove il match si mantiene equilibrato nel terzo set. Con ogni punto, si alza la tensione: la partita è un crescendo di colpi spettacolari e tensione palpabile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni momento di questa battaglia tennistica che tiene il pubblico col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 3-2 In rete il back di rovescio di Shelton. Seconda di servizio. 40-30 Back di rovescio profondo di Shelton, Sinner colpisce male di diritto. 40-15 Servizio e diritto in contropiede di Sinner. 30-15 Sul nastro il rovescio incrociato di Sinner in uscita dal servizio. 30-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 15-0 Rovescio pesante di Sinner, lungo il diritto dell’americano. 2-2 Stavolta lo scambio lungo lo vince Shelton. E Sinner scuote la mano destra, quasi a volerla sciogliere. 40-30 In rete il diritto di Shelton in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it