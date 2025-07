VIDEO | Cutolo | Varela rinforzo di peso fiducia a Ravasio Su Pattarello solo voci

L'Arezzo sta vivendo un intenso mercato estivo, tra nuovi innesti e partenze ufficiali. Tra i colpi più rilevanti ci sono Venturi, Varela e Arena, che rafforzano il team, mentre si prospetta un rimescolamento nella rosa con alcuni elementi in uscita. I tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse del club, che potrebbe ancora sorprendere: l’estate è appena iniziata e il futuro dei toscani si fa sempre più interessante.

Sono 3 i colpi di mercato messi a segno dall'Arezzo (Venturi, Varela, Arena) e 7 le partenze ufficializzate finora. Nella rosa che si sta allenando a Rigutino ci sono anche elementi che non rientrano nei piani del club e dunque è prevedibile un rimescolamento di nomi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: varela - cutolo - rinforzo - peso

Varela, l’Arezzo mette la freccia in attacco. Cutolo chiude anche per il difensore Arena - L'aria di mercato si infuoca all'Arezzo: Varela Djamanca e Arena sono ormai a un passo dall'ufficialità, pronti a rafforzare la rosa e a portare nuova energia alla squadra.

VIDEO | Cutolo: Varela rinforzo di peso, fiducia a Ravasio. Su Pattarello solo voci.

Arezzo, entusiasmo per Varela. Oggi l’arrivo a Rigutino e la firma - Muhamed Varela Djamanca, detto "Momo" rappresenta un bel mix di qualità e fisicità per alzare il livello dell’ attacco amaranto. Come scrive lanazione.it

TMW - Pordenone, rinforzo per la A: pressing per Lores Varela - Forte pressing per Ignacio Lores Varela, esterno offensivo classe 91 fresco di vittoria del campionato, da protagonista, con il ... Scrive m.tuttomercatoweb.com