Incidente sull’A14 a Rimini vittima un motociclista bergamasco

Un tragico incidente sull'A14 a Rimini ha mietuto una vita, coinvolgendo un motociclista bergamasco di 57 anni. Mentre si trovava in viaggio, la sua moto Suzuki è stata tamponata da un Fiat Doblò, portando a un esito fatale. La scena drammatica si è consumata poco dopo le 12, tra i caselli di Rimini Sud e Riccione, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di chiarimenti completi.

Sarebbe un 57enne bergamasco la vittima del tragico incidente che si è verificato poco dopo le 12 di mercoledì 9 luglio sull’autostrada A14, al km 130, in direzione sud tra i caselli di Rimini Sud e Riccione. Così riporta Il resto del Carlino, ipotizzando che l’uomo fosse in viaggio per vacanza. Il motociclista ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un Fiat Doblò. Secondo una prima ricostruzione, la sua moto Suzuki si sarebbe spostata dalla corsia centrale alla prima, venendo poi centrata dal veicolo. Inutili i soccorsi: il centauro è morto sul colpo. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Incidente sull’A14 a Rimini, vittima un motociclista bergamasco

In questa notizia si parla di: incidente - rimini - vittima - motociclista

