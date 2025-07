Uccise 26enne incinta con 8 pugnalate ergastolo per Bujar Fandaj

Una tragica vicenda scuote Treviso: Bujar Fandaj, 40 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver assassinato la giovane Vanessa Ballan, incinta di otto mesi, con otto pugnalate. Un gesto che ha sconvolto la comunità e riaperto il dibattito sulla violenza e sulla tutela delle vite più fragili. Questa sentenza rappresenta un passo importante nella lotta alla giustizia, ma ci spinge anche a riflettere sulle cause di tali tragedie.

TREVISO, 09 LUG – E’ stato condannato oggi a Treviso dalla Corte d’Assise alla pena dell’ergastolo Bujar Fandaj, 40 anni (di origine kosovara) artigiano di Altivole (Treviso), riconosciuto come l’autore del crimine che, il 19 dicembre del 2023, determinò la morte di Vanessa Ballan (26), di Riese Pio X (Treviso). La donna fu trovata priva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Uccise 26enne incinta con 8 pugnalate, ergastolo per Bujar Fandaj

