Insuperabili e Lactalis | formazione per atleti con disabilità

L'essere qui oggi è un importante passo verso l'inclusione e la valorizzazione dei talenti, dimostrando come lo sport possa diventare un ponte per opportunità concrete nel mondo del lavoro. Insuperabili e Lactalis uniscono le forze per creare un percorso formativo dedicato agli atleti con disabilità, promuovendo non solo il calcio, ma anche un futuro professionale ricco di possibilità. Un'iniziativa che ispira e apre nuove strade a chi merita di emergere.

Milano, 9 lug. (askanews) - Sport, inclusione e un percorso di formazione lavorativa dedicato agli atleti con disabilità. Si tratta di "Formazione in campo", progetto presentato da Insuperabili, società che promuove il calcio per persone con disabilità, insieme al Gruppo Lactalis, tra i principali esponenti del comparto agroalimentare in Italia, con l'obiettivo di offrire formazione nel settore delle vendite. "L'essere qui oggi - ha detto Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Lactalis Italia - è il frutto della collaborazione di tante persone che hanno lavorato insieme. Con Insuperabili abbiamo trovato un alleato incredibile, con il quale realizzare dei progetti in sinergia per contribuire a rendere meno dolorose alcune esperienze che caratterizzano un po' la vita di tutti i giorni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Insuperabili e Lactalis: formazione per atleti con disabilità

