In un’estate caratterizzata da ondate di calore eccezionali, l’Acropoli di Atene chiude nuovamente per motivi di sicurezza, lasciando centinaia di visitatori delusi. Le autorità greche si sono mobilitate, distribuendo acqua e protezioni solari, ma la situazione invita a riflettere sulla crescente sfida delle alte temperature. Un richiamo alla prudenza e alla tutela del patrimonio storico sotto il sole cocente…

(LaPresse) Le autorità greche hanno ordinato la chiusura pomeridiana dell’Acropoli per il secondo giorno consecutivo a causa delle alte temperature. Centinaia di turisti si sono radunati all’ingresso del sito antico solo per essere informati che la loro visita sarebbe stata riprogrammata. I volontari della Croce Rossa presenti sul sito dell’Acropoli hanno distribuito bottiglie d’acqua e crema solare, mentre le autorità municipali hanno aperto spazi climatizzati al pubblico. In altre parti del Paese, dove le temperature hanno raggiunto i 42 °C, sono rimaste in vigore le pause obbligatorie dal lavoro e l’allerta per il rischio incendi è stata elevata al livello massimo “estremo” nella maggior parte delle zone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, chiusa l'Acropoli ad Atene a causa delle alte temperature

