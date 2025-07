Molfetta la città di mezzo – viaggio tra fede e leggenda

Sabato 12 luglio alle 19:00, scopri Molfetta come mai prima d'ora. Un affascinante viaggio tra fede e leggenda, Oriente e Occidente, tra i vicoli dall’anima araba e i simboli della cristianità medievale. Partendo dal maestoso Duomo di San Corrado, esploreremo il cuore antico di questa città ricca di storie millenarie, lasciandoci incantare da un patrimonio che unisce spiritualità e mistero in un affascinante racconto senza tempo.

