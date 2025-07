Caso Bibbiano 11 assolti su 14 e nessuno in cella | cadono quasi tutte le accuse sul sistema di affidi

Il caso Bibbiano, uno dei capitoli più controversi della cronaca italiana recente, si conclude con un verdetto sorprendente: 11 assoluzioni su 14 e nessuno in carcere. La sentenza smonta molte delle accuse sul presunto sistema di affidi illeciti in Val d'Enza, gettando nuove ombre e domande sulla gestione del sistema di protezione dei minori. Ma cosa significa davvero questa decisione? Continua a leggere per scoprirlo.

La sentenza di primo grado del processo sull’inchiesta “Angeli e demoni” e il presunto sistema di affidi illeciti in Val d'Enza. Per tre imputati del cosiddetto caso Bibbiano pene sospese, per gli altri 11 assoluzioni e qualche prescrizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

IL CASO BIBBIANO Retromarcia Pd. Restituita la tessera all’ex sindaco - Dopo anni di polemiche e inchieste, Andrea Carletti torna ufficialmente nel cuore del PD, riaccogliendo la sua tessera con un gesto di ripartenza e speranza.

IL CASO BIBBIANO 27 giugno 2O19 – 27 giugno 2025 SON PASSATI SEI ANNI Sei anni di una vicenda kafkiana Sei anni di giustizia malsana. Sei anni di prove non provate Sei anni di vite rovinate Sei di anni di guerra in nome della famiglia ideale Sei anni d Vai su Facebook

