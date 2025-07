Eugenio Grimaldi compagno di Francesca Chillemi padre dopo avere sconfitto un linfoma | Meritiamo la felicità

Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi e forte erede di una famiglia di armatori campani, ha recentemente condiviso il suo straordinario percorso di rinascita. Dopo aver affrontato con coraggio un linfoma nel 2017, oggi celebra un nuovo capitolo di felicità : la lieta notizia della gravidanza dell’attrice. Un messaggio di speranza e resilienza che ci ricorda come, anche nei momenti più bui, la felicità possa tornare a splendere. Continua a leggere.

Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi ed erede della nota famiglia di armatori campani, commenta per la prima volta la notizia della gravidanza dell’attrice. Un momento di felicitĂ che riscatta un periodo difficile vissuto nel 2017: “Mi ammalai di linfoma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

