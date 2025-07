Notte magica in Toscana per la Luna del Cervo | pronti al rito portafortuna

Preparatevi a vivere un’esperienza unica sotto il cielo toscano: questa notte, la Luna del Cervo illuminerà le nostre serate estive con il suo fascino misterioso e simbolico. Un’occasione speciale per immergersi nelle tradizioni e nei riti che da sempre accompagnano questo spettacolo celeste, portando fortuna e riflessione. Allacciate le cinture, perché il rito portafortuna sta per iniziare: siete pronti a lasciarvi incantare dalla magia della notte?

Firenze, 10 luglio 2025 – Questa notte tutti con il naso all'insù per ammirare nel cielo della Toscana la ‘Luna del Cervo’, i l primo plenilunio dell’estate astronomica. Sarà uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi dell’anno: ciò che contraddistingue infatti questa luna da tutte le altre sono una serie di caratteristiche, tra cui posizione, colore, tradizione e simbolismo. Trovandosi a circa 391.745 km dal pianeta Terra, una distanza intermedia, ed essendo dunque la più bassa dell’anno sull’orizzonte, sarà visivamente molto speciale. Per la rifrazione atmosferica e a causa dell’effetto “illusione lunare” apparirà più grande e più arancione del solito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

