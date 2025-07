Perugia si candida al titolo di European City of Sport 2028

Perugia si prepara a brillare come protagonista dello sport europeo: il Comune ha annunciato con orgoglio l’accettazione ufficiale della candidatura all’ambitissimo titolo di European City of Sport 2028, promosso da Aces Europe e riconosciuto dalla Commissione Europea. Una grande opportunità per mettere in luce le eccellenze sportive e culturali di questa splendida città, rafforzando il suo ruolo di centro dinamico e accogliente. La conferma, scrive Palazzo dei Priori, “è arrivata in…

