Mattarella a Zelensky | Si aprano i negoziati per l' ingresso dell' Ucraina nell' Ue | Il Papa | Pace subito il Vaticano pronto a ospitare le trattative

In un clima di crescente tensione internazionale, le ultime novità accendono i riflettori sui possibili passi verso la pace e l'espansione dell’Unione Europea. Mattarella invita Zelensky a negoziare, mentre il Vaticano si prepara ad ospitare eventuali trattative per l’ingresso dell’Ucraina. Intanto, emergono dettagli sorprendenti su Trump e le valutazioni statunitensi sull’invio dei sistemi di difesa Patriot a Kiev, segnando un momento cruciale nel panorama geopolitico globale.

Spunta un audio di Trump del 2024, Cnn: "Minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino". Media: "Gli Stati Uniti valutano l'invio del sistema di difesa Patriot a Kiev". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mattarella a Zelensky: "Si aprano i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue" | Il Papa: "Pace subito, il Vaticano pronto a ospitare le trattative"

