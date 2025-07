Grazie alla vita per la voce di Mercedes Sosa

Grazie alla vita per la voce di Mercedes Sosa, un patrimonio che attraversa le frontiere e unisce cuori. Dalle montagne di Tucumán alle vaste pianure sudamericane, la sua musica risuona come un richiamo universale di speranza e identità . Un’icona che ha saputo trasformare le note in un ponte tra culture e generazioni. La sua eredità vive ancora oggi, ispirando nuove voci e nuovi sogni.

Dalle montagne di Tucumán al porto di Buenos Aires, dalla Quebrada de Humahuaca alle pianure venezuelane e colombiane, dai ghiacciai della Patagonia alle cascate di Iguazú, dalle miniere boliviane di

