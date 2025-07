Mattarella accoglie Zelensky al Quirinale | L’Italia resta ferma nel sostegno a Kiev Il Papa | Negoziati in Vaticano

Il presidente ucraino Zelensky a Roma testimonia l’indissolubile legame tra Italia e Ucraina, con Mattarella che lo accoglie al Quirinale in un gesto di sostegno fermo e concreto. Nel cuore della capitale, si svolgono incontri significativi, tra dialoghi diplomatici e appuntamenti religiosi, mentre il Papa ribadisce il suo impegno per i negoziati di pace. L’Italia resta fedele al suo ruolo di mediatrice e sostenitrice di Kiev, rafforzando così la speranza di una soluzione diplomatica duratura.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma, dove domani prende il via la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina organizzata dalla Farnesina. Il primo incontro Zelensky lo ha avuto però a Castel Gandolfo, con Papa Leone XIV che vi si è spostato per il periodo estivo. 30 minuti circa di colloquio tra i due, che si erano già incontrati una prima volta nelle scorse settimane. Occasione utile, per il Pontefice, per ribadire la «disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati» sul futuribile cessate il fuoco. Che però al momento appare lontanissimo: nella notte tra martedì e mercoledì, denuncia Kiev, la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili (728 e 13 rispettivamente) dall’inizio della guerra, prendendo di mira in particolare la parte occidentale del Paese. 🔗 Leggi su Open.online